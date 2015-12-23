Класс «Автоматизированная металлообработка» открылся на Уралвагонзаводе

Красную ленту на инновационном учебно-лабораторном комплексе перерезали директор Центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев и директор НТИ(ф) УрФУ Владимир Пегашкин. Оборудование в класс поступило в рамках проекта по развитию инфраструктуры образовательных учреждений.

Мы открыли базовую кафедру на Уралвагонзаводе и оснастили её современнейшим оборудованием. Это большой скачок уровня образования. Симбиоз предприятия и учебного заведения даст возможность обучения высококлассных специалистов в тренде современности, в частности по импортозамещению, - подчеркнул на открытии Владимир Пегашкин.

В открывшемся классе будут проходить подготовку студенты нижнетагильского филиала УрФУ по специальности «Металлообработка и технология машиностроения», а также студенты нижнетагильского машиностроительного техникума, который является структурным подразделением УрФУ. Также на высококлассном учебно-лабораторном комплексе, который включает в себя токарный и фрезерный станки с ЧПУ, погрузочного робота и линейный привод, будут заниматься учащиеся Центра подготовки персонала Уралвагонзавода.