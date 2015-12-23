Куйвашев улетел на Госсовет отчитываться о состоянии образования

Как отмечается на сайте Кремля, в ходе заседания рассматриваются современное состояние системы школьного образования, определяются основные задачи для федеральных и региональных органов власти в этой сфере с учетом итогов реализации нацпроекта «Образование», региональных программ модернизации образования и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Напомним, что ситуация со школами в Свердловской области непростая. Как сообщает ДИП, с учетом сохранения демографического роста и необходимости перехода на односменное обучение в регионе до 2025 года есть потребность в создании более 144 тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Как уже сообщал NDNews.ru, с 2016 года запускается федеральная программа по строительству новых школ сроком на 10 лет. Согласно ей, 70% средств на школы выделит Федерация, 25% – областной бюджет, 5% – частно-государственное партнерство.

Неофициально есть понимание, что планируется выделять примерно по одному миллиарду рублей в год на субъект, – рассказал в ходе согласительных процедур по областному бюджету министр строительства Сергей Бидонько.

Но для того, чтобы принять участие в программе, регион должен разработать типовой проект школы не менее чем на 1000 мест, который пройдет рассмотрение в Москве и попадет в федеральный реестр. Причем сделать это надо быстро. Удастся ли это свердловскому правительству – пока неизвестно.

Кроме того, в ходе бюджетного процесса выяснилось, что в области катастрофически не хватает денег на ремонт старых школьных зданий, многие из которых не видели ремонта десятилетиями. Как заявил 19 ноября на заседании согласительной комиссии по бюджету министр образования Юрий Биктуганов, муниципальные образования этой осенью прислали ему заявки на ремонт на общую сумму 3 млрд. 800 млн рублей. При этом в первой редакции областного бюджета на эту статью расходов денег не было заложено вовсе.

Председатель комиссии Вячеслав Погудин тогда подчеркнул, что эта проблема – системная и очень серьезная, так как даже в крупных городах есть школы, здания которых сильно изношены.