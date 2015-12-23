«Манарага» предлагает купить в два раза больше подарков

24 декабря с 10:00 до 24:00 пройдет традиционная зимняя распродажа

товаров для спорта и активного отдыха в магазине «Манарага». Скидки тем более приятны, потому что в магазине «Манарага» перед распродажами никогда не поднимаются цены.

Только один день в разгар зимнего сезона можно приобрести со скидками до 50%:

- пуховую и утепленную одежду, а также термобелье для взрослых и детей;

- горные лыжи и горнолыжную экипировку;

- сноуборды, сноубордическую одежду, защиту, рюкзаки;

- беговые лыжи, одежду для лыжных гонок и сопутствующий инвентарь;

- снаряжение для пешего и горного туризма (палатки, спальники, коврики, рюкзаки, посуду, газовое оборудование);

- снаряжение для альпинизма и скалолазания;

- треккинговую обувь и треккинговые палки (в т.ч. для скандинавской ходьбы).

Если накануне Нового года ваш список желаний включает всё и сразу, магазин «Манарага» даёт возможность стать нетайным Сантой для себя и для других хороших людей.

Полный перечень брендов, участвующих в «Зимней распродаже» и размеры скидок - на сайте.