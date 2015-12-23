«Манарага» предлагает купить в два раза больше подарков
24 декабря с 10:00 до 24:00 пройдет традиционная зимняя распродажатоваров для спорта и активного отдыха в магазине «Манарага» соскидками до 50%.
24 декабря с 10:00 до 24:00 пройдет традиционная зимняя распродажа
товаров для спорта и активного отдыха в магазине «Манарага». Скидки тем более приятны, потому что в магазине «Манарага» перед распродажами никогда не поднимаются цены.
Только один день в разгар зимнего сезона можно приобрести со скидками до 50%:
- пуховую и утепленную одежду, а также термобелье для взрослых и детей;
- горные лыжи и горнолыжную экипировку;
- сноуборды, сноубордическую одежду, защиту, рюкзаки;
- беговые лыжи, одежду для лыжных гонок и сопутствующий инвентарь;
- снаряжение для пешего и горного туризма (палатки, спальники, коврики, рюкзаки, посуду, газовое оборудование);
- снаряжение для альпинизма и скалолазания;
- треккинговую обувь и треккинговые палки (в т.ч. для скандинавской ходьбы).
Если накануне Нового года ваш список желаний включает всё и сразу, магазин «Манарага» даёт возможность стать нетайным Сантой для себя и для других хороших людей.
Полный перечень брендов, участвующих в «Зимней распродаже» и размеры скидок - на сайте.
Зимняя распродажа в магазине «Манарага» 24 декабря с 10.00 до 24.00: Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53