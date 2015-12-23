Нижний Тагил и Екатеринбург договорились забрать у области капремонт домов

Руководители Екатеринбурга Александр Якоб и Евгений Ройзман, а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обсудили сегодня передачу на местный уровень полномочий по капитальному ремонту, которым сейчас заведует региональный фонд под руководством Александра Караваева.

На совещание не пустили журналистов, но известно, что помимо традиционной тройки парламентеров во встрече участвовал вице-мэр Сергей Тушин.

Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила:

Мы обсуждали момент, связанный с капитальным ремонтом домов. Деньги, которые находятся на счетах Фонда, немалые, но они лежат без движения и с каждым днем обесцениваются. Нужно, чтобы средства осваивались в самое кратчайшее время.

Евгений Ройзман добавил, что города справятся с капремонтом лучше, чем любые фонды. «Нам здесь не нужна никакая прокладка», — сказал политик.

Нарекания к деятельности регионального оператора возникли почти сразу после его создания. Во-первых, на счетах структуры аккумулируются огромные суммы денег, которые, по мнению некоторых депутатов Заксобрания, расходуются неэффективно. Во-вторых, качество ремонта и критерии выбора подрядной организации оставляют желать лучшего.

Будет огромный культурный обмен. У наших городов серьезный туристический и культурный потенциал, — цитирует Ройзмана пресс-служба екатеринбургской мэрии.