Новогодний образ и прекрасные подарки для любимых женщин в магазине «Ирина»

Итак, начинаем подбор новогоднего платья. Обратите внимание на модели с длиной подола чуть выше колена и неглубоким вырезом - никакой провокации. Прекрасный выбор для тех, кто хочет примерить образ загадочной кокетки.

Для этой праздничной ночи лучше всего подойдет красное платье, - рассказывают в магазине «Ирина». -Красный должен стать ключевым цветом в гардеробе на предстоящем торжестве. Если яркий красный цвет вам не к лице, используйте любые оттенки этого классического цвета: оранжевый, гранатовый, пурпурный, алый, коралловый, бордо, красно-коричневый.

И действительно, заходишь в магазин и поражаешься: выбор платьев этих цветов - просто огромный! И, самое главное, фасоны на любой вкус. И в наличии все размеры - от 42 до 60.

Приталенные модели с пышными юбками - никогда не устаревающий тренд. Такое платье не только подчеркнет осиную талию, но и создаст праздничное настроение с помощью оригинального подола.

Кстати, рукава длиной «три четверти» - еще один акцент на вашей стройной талии. Гармонично завершит образ красивый ремень или бант из атласной ленты.

Платье в пол - мечта, пожалуй, любой женщины. Хотя бы одно такое должно быть в гардеробе любой дамы. Визуально стройнит, удлиняет силуэт и притягивает мужские взгляды - все это о длинных платьях из струящихся тканей. И красные тоже есть!

Богатый выбор платьев из самых разных тканей

Кстати, о тканях. Все самые нарядные тканин - бархат, гипюр, кружево, шифон, атлас, тафта, парча - преимущественно используются в праздничных и вечерних платьях.

Кстати, новая коллекция оригинальных вечерних платьев «прет-а-порте́» от самых модных дизайнеров не оставит равнодушной ни одну женщину!

И ткани в этих коллекциях используются самых разных цветов - от классического черного с белым или красным декором до насыщенных синих и изумрудных оттенков.

Шикарные платья для шикарных женщин

Обладательницы пышных форм тоже могут похвастаться возможностью подобрать себе красивое платье: в магазине «Ирина» есть прекрасная коллекция нарядов для статных дам.

Длинные вечерние платья - классика стиля

Красивые узоры, качественные ткани и длинный подол до самого пола, который лишь чуть-чуть приоткроет изящную ножку - ну разве это не чудо? Длинные вечерние платья - это беспроигрышный вариант для новогоднего бала или корпоратива.

Итак, в Новый год можно отправиться в новом шикарном образе благодаря вечерним платьям от магазина «Ирина»! А чуть позже всем кокеткам стоит заглянуть за офисной и верхней одеждой. С магазином «Ирина» - вы неотразимы!