Рабочие Качканарского ГОКа потребовали отставки директора

22 декабря 2015 года в Качканаре состоялся митинг работников местного ГОКа, конфликтующих с руководством. В парке «Строитель» собралось несколько сотен человек. Они потребовали отставки управляющего директора «Евраз КГОК» Владислава Жукова.

Ситуация на комбинате обострилась, когда председатель профсоюза Анатолий Пьянков отказался подписать коллективный договор на 2016 год с кабальными, по его мнению, условиями.

Согласно документу, оклады сотрудников комбината с 1 января должны вырасти на 5,8%, при этом единовременная выплата к отпуску в размере 33 тысяч рублей отменяется. По мнению А.Пьянкова, это неравнозначная замена. В итоге у половины сотрудников по факту зарплаты уменьшатся. У остальных рост составит лишь 2%.

Руководство ГОКа заявило, что намерено напрямую договариваться с рабочими. Однако те пошли на митинг, по итогам которого была принята резолюция. Как сообщили «Уралинформбюро» в профсоюзе «Качканар-Ванадий», помимо отставки директора, коллектив требует прекратить давление на профсоюз и привлечь к ответственности тех, кто использует такие методы.