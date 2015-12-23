Работники ЕВРАЗ НТМК награждены золотой медалью международной выставки
23 декабря 2015, 15:15ОбществоАнастасия Б.
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23 декабря 2015 работники ЕВРАЗ НТМК удостоены звания лауреатов международной выставки «Металл-Экспо-2015».
Сюжеты: Нижний Тагил
Коллектив комбината совместно с Уральским институтом металлов (УИМ) удостоен высшей награды конкурса за исследование и внедрение технологии комбинированной подачи дутья при деванадации низкокремнистых ванадийсодержащих чугунов в конвертере.
Комбинат на протяжении длительного времени сотрудничает с институтом в области инновационных технологических процессов.
© TagilCity.ru по материалам Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ»
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