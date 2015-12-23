Работники ЕВРАЗ НТМК награждены золотой медалью международной выставки

Коллектив комбината совместно с Уральским институтом металлов (УИМ) удостоен высшей награды конкурса за исследование и внедрение технологии комбинированной подачи дутья при деванадации низкокремнистых ванадийсодержащих чугунов в конвертере.

Золотая медаль вручена пяти металлургам ЕВРАЗ НТМК:

Комбинат на протяжении длительного времени сотрудничает с институтом в области инновационных технологических процессов.