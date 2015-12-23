С Нового года жители Нижнего Тагила смогут взыскивать с нерадивых коммунальщиков материальные компенсации

Изменения в сфере ЖКХ происходят уже очень давно. Не всегда законодательные новшества быстро приживаются на местах, но это зависит не только от коммунальщиков, но и от самих жильцов, многие из которых не знают своих прав.

А прав у жильцов год от года становится всё больше. Ширятся и множатся рычаги, позволяющие оказывать воздействие на коммунальщиков.

С начала следующего 2016 года начнёт внедряться новшество, которое так давно ждали люди, недовольные качеством услуг ЖКХ. У жильцов появится возможность получать материальные компенсации за не оказываемые или оказываемые некачественно коммунальные услуги.

О том, как это будет реализовываться на практике в Нижнем Тагиле, узнал портал TagilCity.ru.

Прежде всего, необходимо отметить, что поправки в Жилищный кодекс РФ, которые сделают компенсации возможными, вступят в силу уже 28 декабря 2015 года. Вот что по этому поводу рассказали журналистам TagilCity.ru в Управлении жилого и коммунального хозяйства Нижнего Тагила:

Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, согласно которым жильцы домов смогут получить перерасчет за коммунальные услуги ненадлежащего качества, прописаны в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Речь идет о «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г. №354.

Однако, как и следовало ожидать, одного недовольства качеством услуг будет недостаточно.

Порядок установления факта не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества определён в разделе 10 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г №354. Согласно «Правил» составляется акт о не предоставлении коммунальных услуг, указываются нарушения параметров качества, время и дата начала не предоставления коммунальных услуг. Акт о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги объяснили журналистам TagilCity.ru городские чиновники.

Конечно, эти объяснения нельзя назвать исчерпывающими. Поэтому TagilCity.ru копнул глубже, в результате чего нам удалось обрисовать примерную схему того, как уже в следующем году можно будет наказывать нерадивых коммунальщиков.

Предположим, у вас отключили горячую воду, постоянно мигает свет из-за перепадов напряжения, в подъезде никто не убирает и из-за этого завелись грызуны. Что нужно будет делать?

В первую очередь, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу и выяснять, в чем дело. Если аварийная не смогла помочь в разрешении вопроса, то жильцам нужно будет собраться, зафиксировать на фото и видео нарушения, свидетелями которых они являются. И написать коллективную жалобу в Государственную жилищную инспекцию, которая должна будет провести расследование и выяснить, по чьей вине нарушения – управляющей компании или поставщиков ресурсов.

Затем материалы будут переданы в суд, который определит степень вины коммунальщиков. При благоприятном для жильцов исходе дела, виновники должны будут выплатить 30% стоимости услуг, оказанных некачественно.

Ещё более жесткое наказание предусмотрено для компаний, которые будут по тем или иным причинам выставлять некорректные счета, взимая с жильцов больше денег, чем те должны платить. Если коммунальщиков удастся уличить в этом, жильцы получат 50% от суммы, которая была начислена несправедливо.

Суммируя то, что было сказано выше, можно сделать вывод: нарушать права жильцов станет невыгодным для управляющих компаний и организаций, поставляющих ресурсы. Что это будет означать на практике?

К слову, в действующих правовых реалиях, нерадивых коммунальщиков уже призывали к ответу. В Екатеринбурге коммунальщики заплатили крупный штраф за то, что более 400 домов летом оставались без горячей воды. Однако разница в том, что штрафы были уплачены в доход государству, а жильцы могли рассчитывать лишь на перерасчет.

Но с Нового года, в тех случаях, когда нарушения коммунальщиков будут зафиксированы и доказаны, они будут нести материальную ответственность непосредственно перед потребителями их услуг – жильцами домов. Конечно, на руки денег никто не получит, но сумма штрафа будет вычтена из платежной квитанции за следующий месяц.

Тагильчане, а в какую сумму штрафа вы оценили бы недавнее строительство