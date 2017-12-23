Концепция празднования 300-летия города утверждена в Екатеринбурге

Пока в документе нет перечня того, какие именно исторические и культурные памятники будут реконструированы, а какие территории благоустроены. Известно, что реконструкции подвергнутся набережные реки Исеть, а также Городского и Верх-Исетского прудов. Будет развиваться инфраструктура для инвалидов. На 2020 год запланировано проведение пресс-конференции, посвящённой подготовке к празднованию юбилея.

Главные праздничные мероприятия пройдут в Екатеринбурге на территории, ограниченной улицами Московская — Восточная — Челюскинцев — Большакова, сообщил портал E1.RU. Будет выпускаться различная юбилейная символика и продукция. Своё 300-летие столица Урала, напомним, будет праздновать в 2023 году.

Годом ранее, в 2022, свой 300-тый день рождения отпразднует Нижний Тагил. Указ о проведения праздника уже подписан действующим президентом.