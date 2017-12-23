Следователи проверят школу в Екатеринбурге после драки двух учащихся

Днём 13 ноября в одной из школ Екатеринбурга во время перемены учащийся нанес травму своему сверстнику. В результате пострадавший школьник долгое время провёл в больнице.



21 декабря следственным отделом Екатеринбурга организована проверка учебного учреждения, где произошёл конфликт. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают участников и свидетелей.



Действиям лиц, ответственным за обеспечение порядка в школе, будет дана соответствующая правовая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.