Водитель автобуса награждён посмертно за спасение свердловских школьников

позже,

8

ноября, попал в аварию под Ростовом

Одаренные дети, победители олимпиад, а также ребята из малоимущих семей совершали путешествие по Золотому кольцу России. Проезжая под Ростовом, автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим со строительной площадки. Водитель, понимая, что столкновения не избежать, направил под удар водительскую сторону автобуса. Получив тяжелые травмы, Сергей Блохин умер в больнице.



Накануне в стенах Московского музыкального театра «Геликон-опера» состоялась церемония, где омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посмертно наградила Сергея медалью «Спешите делать добро». Знак получили вдова погибшего водителя и его мать, передает E1.ru.



Напомним, дети и их родители написали погибшему водителю письмо с благодарностью за их спасение. Послание было направлено в Ярославскую область в адрес детского омбудсмена.