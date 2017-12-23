Водитель автобуса награждён посмертно за спасение свердловских школьников

Одаренные дети, победители олимпиад, а также ребята из малоимущих семей совершали путешествие по Золотому кольцу России. Проезжая под Ростовом, автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим со строительной площадки. Водитель, понимая, что столкновения не избежать, направил под удар водительскую сторону автобуса. Получив тяжелые травмы, Сергей Блохин умер в больнице.
Накануне в стенах Московского музыкального театра «Геликон-опера» состоялась церемония, где омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посмертно наградила Сергея медалью «Спешите делать добро». Знак получили вдова погибшего водителя и его мать, передает E1.ru.
Напомним, дети и их родители написали погибшему водителю письмо с благодарностью за их спасение. Послание было направлено в Ярославскую область в адрес детского омбудсмена.
Водитель автобуса награждён посмертно за спасение свердловских школьников23 декабря 2017, 09:45Добавить новость
Одаренные дети, победители олимпиад, а также ребята из малоимущих семей совершали путешествие по Золотому кольцу России. Проезжая под Ростовом, автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим со строительной площадки. Водитель, понимая, что столкновения не избежать, направил под удар водительскую сторону автобуса. Получив тяжелые травмы, Сергей Блохин умер в больнице.
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