27 инсталляций фестиваля «Не темно» украсили Екатеринбург на два дня

В седьмой раз в Екатеринбурге проходит фестиваль «Не темно». Художники из Германии, Туниса, Польши, Нидерландов, Италии и России представили арт-объекты из света и других материалов.

27 инсталляций расположены в центре Екатеринбурга в пешей доступности.

Горожане на Летней эстраде Литературного квартала могут посмотреть рассвет на побережье в Америке.

Екатеринбуржцы могут попить чай, согретый прямо на одной из инсталляций.

Арт-объект у музея «Россия – моя история» посвящен телебашне, которую снесли в марте 2018 года.

Одна из инсталляций представляет карту мира. Когда свечение пропадает, граница между странами стирается.

Одна из работ представляет УЗИ-сердца самого автора, он по профессии кардиолог.

На музее Метенкова появилась надпись: «Иногда получается, иногда нет». Здесь слово «нет» мигает, когда оно гаснет, смысл фразы меняется.