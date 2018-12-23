27 инсталляций фестиваля «Не темно» украсили Екатеринбург на два дня
22 и 23 декабря в Екатеринбурге развернулась выставка световых инсталляций фестиваля «Не темно».
В седьмой раз в Екатеринбурге проходит фестиваль «Не темно». Художники из Германии, Туниса, Польши, Нидерландов, Италии и России представили арт-объекты из света и других материалов.
27 инсталляций расположены в центре Екатеринбурга в пешей доступности.
Горожане на Летней эстраде Литературного квартала могут посмотреть рассвет на побережье в Америке.
Екатеринбуржцы могут попить чай, согретый прямо на одной из инсталляций.
Арт-объект у музея «Россия – моя история» посвящен телебашне, которую снесли в марте 2018 года.
Одна из инсталляций представляет карту мира. Когда свечение пропадает, граница между странами стирается.
Одна из работ представляет УЗИ-сердца самого автора, он по профессии кардиолог.
На музее Метенкова появилась надпись: «Иногда получается, иногда нет». Здесь слово «нет» мигает, когда оно гаснет, смысл фразы меняется.
23 декабря – второй заключительный день проведения выставки, сообщает Е1.ru.
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