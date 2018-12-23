ГУФСИН не будет переносить колонии из Нижнего Тагила

Ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин в беседе с начальником ГУФСИНа по региону Александром Федоровом предложил перенести часть колоний из Нижнего Тагила в другие населенные пункты, где такие учреждения являются градообразующими.

3 Балыбердин предложил начальнику ГУФСИН перенести часть колоний из Нижнего Тагила Фото Некоторые исправительные учреждения Нижнего Тагила могут быть закрыты и перенесены в другие населенные пункты.

В ГУФСИН Свердловской области на подобное предложение ответили отказом.

Планов по переносу нижнетагильских колоний не существует, подчеркнули в пресс-службе ведомства.