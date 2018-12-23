ГУФСИН не будет переносить колонии из Нижнего Тагила
Сегодня, 17:08ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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ГУФСИН Свердловской области не планирует переносить колонии из Нижнего Тагила. О этом заявили в ведомстве на предложение депутата Госдумы Алексея Балыбердина убрать ряд исправительных учреждений в другие населенные пункты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин в беседе с начальником ГУФСИНа по региону Александром Федоровом предложил перенести часть колоний из Нижнего Тагила в другие населенные пункты, где такие учреждения являются градообразующими.
В ГУФСИН Свердловской области на подобное предложение ответили отказом.
Планов по переносу нижнетагильских колоний не существует, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также в ведомстве отметили, что в нижнетагильских учреждениях УИС работают более 1430 аттестованных и несколько сотен вольнонаемных сотрудников. Функционирует различное производство –ж/д вагоны, мебель, швейные изделия, европоддоны, продукты питания, товары народного потребления.
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