Инсталляция модных образов рубежа XIX-XX веков откроется в екатеринбургском музее

Автором инсталляции под названием «Solo inspiration… 1890–1903» является дизайнер из Екатеринбурга Наталия Соломеина.

В экспозицию входит воссозданная модная мастерская, где представлено место портнихи, зеркало, текстильные лекала и манекен. Также на выставке собрана коллекция швейных машинок «Singer», произведённых на рубеже XIX-XX столетий.