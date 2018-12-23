Инсталляция модных образов рубежа XIX-XX веков откроется в екатеринбургском музее
Сегодня, 15:56ОбществоФото: pixabay.com
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25 декабря в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге начнет работать инсталляция, которая посвящена созданию модной одежды в конце XIX – начале XX веков.
Сюжеты: Екатеринбург
Автором инсталляции под названием «Solo inspiration… 1890–1903» является дизайнер из Екатеринбурга Наталия Соломеина.
В экспозицию входит воссозданная модная мастерская, где представлено место портнихи, зеркало, текстильные лекала и манекен. Также на выставке собрана коллекция швейных машинок «Singer», произведённых на рубеже XIX-XX столетий.
Выставку откроет показ модной новогодней коллекции от Наталии Соломеиной «Solo inspiration of new season», сообщает «Областная газета».
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