Оправдавший ГУЛАГ екатеринбургский депутат заступился за Сталина
Депутат городской думы Екатеринбурга от коммунистической партии 23-летний Андрей Пирожков, ставший известным после оправдания существования системы главного управления лагерей, вновь высказался о советском периоде нашей истории. В этот раз Пирожков заступился за Иосифа Сталина.
На своей странице в Facebook Пирожков разместил портрет советского лидера с надписью «С днём рождения, товарищ Сталин!» и указал в посте, что он заслоняет собой всю оставшуюся историю.
На фоне ничтожества и мерзости нашего руководства фигура Сталина встает в исполинский рост и заслоняет собой всю оставшуюся историю,указал депутат гордумы Екатеринбурга.
Критику в адрес сталинского режима Пирожков обосновал происками представителей либерального крыла, сообщает «ЕТВ».
Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей. Либералы ненавидят его за то, что он лег в могилу в штопаных носках. Когда понадобилось что-то на него надеть, выяснилось, не обтрепанных кителей у него нет. Вот это является главным предметом лютой ненависти,объяснил представитель КПРФ.
Напомним, что ранее Пирожков стал известен в информационном пространстве благодаря оправданию ГУЛАГа и желанием внедрить элементы этой системы в наше время.
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