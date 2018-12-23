Открытие новогодней ёлки возде ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле состоится 24 декабря
Сегодня, 15:33ОбществоФото: pixabay.com
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24 декабря в 17:00 на Вагонке зажжет свои огни главная ёлка района возле ДК имени Окунева.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году тема ледового городка в Дзержинском районе посвящена сказкам Пушкина. Также для детей разного возраста построены две горки высотой 1,5 и 3 метра, а рядом со стадионом «Спутник» залит каток, который будет работать бесплатно.
Напомним, что в этом году ледовый городок возведен не на площади пред Дворцом им. Окунева, а на территории детской парковой зоны.
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