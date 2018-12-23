Открытие новогодней ёлки возде ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле состоится 24 декабря

Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле установлены в новом месте Фото

Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле сменили местоположение. Главный символ Нового года установили в парке ДК имени И. В. Окунева, но не на площади перед Дворцом, а со стороны улицы Ильича, на месте бывших аттракционов.