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Новый 2019 год
Открытие новогодней ёлки возде ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле состоится 24 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Открытие новогодней ёлки возде ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле состоится 24 декабря

Сегодня, 15:33ОбществоФото: pixabay.com
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