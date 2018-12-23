«В моей голове что-то переклинило»: вандалы-разрушители задержаны в Кушве

В Верхней Салде задержаны два молодых человека, подозреваемых в разрушении ледяной изгороди в ночь на 22 декабря. Ими оказались местные жители 1996 и 1995 годов рождения. Установить вандалов удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, а также оперативной работе сотрудников правоохранительных органов под руководством начальника отдела УУПиПДН МО МВД РФ «Кушвинский» Эдуарда Иванова.

Сидели в кафе, выпили, пошли до дома. В моей голове что-то переклинило. Готов все возместить в полном размере, рассказал один из задержанных.

Второй молодой человек свою причастность к разрушительным действиям отрицает. Однако объяснить, почему не остановил своего товарища, тоже не может.

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