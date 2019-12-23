Активисты предложили провести конференцию по реабилитации Черноисточинского пруда

На собрание были приглашены представители природоохранной прокуратуры, экологи и общественники. Всего на встречу пришло около 120 человек. Чиновники и силовики ответили на вопросы тагильчан.

Общественники из организации «Тагил за перемены» предложили Владиславу Пинаеву провести научно-практическую конференцию, на которой выступят с докладами ученые. Подразумевается, что конференция будет касаться вопроса реабилитации Черноисточинского водохранилища и экологической безопасности мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино.