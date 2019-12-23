Allseas прекращает работу над «Северным потоком-2»

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Американские угрозы санкций повлияли на решение швейцарской компании Allseas приостановить укладку трубопровода для «Северного потока-2».
Срок сдачи проекта был запланирован до нового года, но отечественный трубоукладчик один не сможет уложиться в эти строки.
При этом, такое положение вещей не принесет особых сложностей, потому что проект не избавит РФ вот переговоров по украинскому транзиту газа. Так или иначе, подобные действия американских властей приносят неприятности и России и европейским странам, сообщил t.me/maester.
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