Греф о конфликте Rambler с Nginx: надеюсь, мы найдем решение без похода в суды
Глава Сбербанка Герман Греф надеется мирно разрешить конфликт между Rambler и Nginx.
По словам Грефа, он узнал о проблеме только на следующий день после проведения обысков у Nginx и сразу же вмешался в конфликт, пишет телеграм-канал “Мейстер”. В течение суток ситуацию уладили, однако с юридической стороны вопросы еще остаются. Греф надеется на то, что сторонам не придется ходить по судам.
Глава Сбербанка особо подчеркнул, что Rambler не сообщил банку о разногласиях с Nginx, хотя обязан был это сделать при продаже своих акций.
Не исключено, в конфликте есть вина Александра Мамута, владельца Rambler&Co.
В ситуации пострадала и сама компания Rambler, которая инициировала обыски у Nginx. Она нанесла вред собственной репутации, чего в IT-сфере делать опасно: разработчики не захотят связываться с теми, о ком ходит дурная слава — деньги можно заработать и без них, выбор есть. Репутации Сбербанка тоже нанесен ущерб, поэтому виноватого в конфликте обязательно найдут.