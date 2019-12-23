Греф о конфликте Rambler с Nginx: надеюсь, мы найдем решение без похода в суды

По словам Грефа, он узнал о проблеме только на следующий день после проведения обысков у Nginx и сразу же вмешался в конфликт, пишет телеграм-канал “Мейстер”. В течение суток ситуацию уладили, однако с юридической стороны вопросы еще остаются. Греф надеется на то, что сторонам не придется ходить по судам.

Глава Сбербанка особо подчеркнул, что Rambler не сообщил банку о разногласиях с Nginx, хотя обязан был это сделать при продаже своих акций.

Не исключено, в конфликте есть вина Александра Мамута, владельца Rambler&Co.