«Найдена в сторожке». В Тавде спасли хаски с отрубленной лапой

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Активисты из Екатеринбурга спасли хаски. Собака была брошена в Тавде в сторожке, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Зоозащитники из приюта HuskyEkb проехали 400 километров, чтобы забрать животное. У собаки отрублена задняя лапа.
Собака найдена в заброшенной сторожке в таком виде. Лапа держится только на коже с одной стороны,говорят активисты.
Собаку нашел местный житель, он назвал хаски Туманом. Сейчас пса везут в клинику Екатеринбурга. Зоозащитники надеются, что удастся избежать ампутации.
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