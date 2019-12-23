Парковка на территории ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом станет платной

При въезде на территорию горнолыжного комплекса начнет работать пропускная система. Стоимость одного парковочного места — 50 рублей. В пресс-службе ГЛК пояснили, что ранее участок дороги с парковочными местами находился в ведении «Управления автомобильных дорог» Свердловской области, однако в конце этого ода перешел в управление ГЛК. Теперь туркластеру придется содержать парковку самостоятельно, что предполагает ряд расходов.

Разумеется, мы ожидали, что это вызовет волну негатива среди гостей, но на многих горнолыжных комплексах въезд на территорию платный — цены варьируются от 100 до 150 рублей. Поэтому мы решили сделать наиболее приемлемую цену — 50 рублей,сообщает пресс-служба «Горы Белой».