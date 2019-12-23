Подведены итоги акции «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ»

Главная задача акции — помочь 100 лучшим предприятиям и поддержать их деятельность. Для этого целый год с компаниями вели работу сотрудники ТПП.

Мы постарались дать им возможность поработать, встретиться и подискутировать с органами власти, с министрами, с руководителями агентств. Также предприятия участвовали в наших круглых столах, в обсуждении законопроектов и других правовых документов. Мы пригласили их на выставки, которые проводятся в нашем дочернем предприятии Экспоцентр. Некоторые приняли участие в формировании делегации зарубеж,рассказал президент Тогово-промышленной палаты Сергей Катырин.

В следующем году решено вновь провести проект, но уже в новом формате. Как отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, именно Торгово-промышленная палата провела анализ и получила данные, что 80% малого бизнеса — это семейные компании.

Заявки на участие в проекте поступили из 120 региональных и муниципальных палат. В сотню лучших вошли компании с различной сферой деятельности — от производства до предоставления услуг. На протяжении всего года семейные предприятия могли общаться друг с другом, обмениваться опытом и устанавливать бизнес-контакты.

На сегодняшний день мы представляем бизнес династию в трех поколениях. Мы были и являемся членами ТПП уже много лет, но сейчас здесь с развитием этого проекта наше общение стало еще более тесным. В жизни иногда такое случается, что-то о чем ты думаешь и как будто никому не интересно теперь стало всем. Интересна и тема семейного предпринимательства, она нашла свое место,поделился мнением один из участников акции гендиректор ООО «Оптика-центр» Андрей Грищенко.