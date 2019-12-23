Прокуратура обжаловала приговор свердловчанину, выбросившему ребенка из окна
Сегодня, 13:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Североуральске прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор 17-летнему подростку, выбросившему младенца из окна, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура считает, что выводы суда не соответствуют фактическим материалам уголовного дела. Кроме того, были нарушены уголовно-процессуальные нормы при рассмотрении уголовного дела.
Подростка признали невиновным. Он обвинялся в покушении на убийство несовершеннолетнего. В его действиях суд не нашел состава преступления.
Напомним, инцидент произошел летом этого года. Свердловчанин из окна первого этажа выбросил ребенка своей знакомой, в этот момент женщина отлучилась из дома. Ребенок не пострадал, так как его поймал проходящий мимо мужчина.
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