Прокуратура обжаловала приговор свердловчанину, выбросившему ребенка из окна

Прокуратура считает, что выводы суда не соответствуют фактическим материалам уголовного дела. Кроме того, были нарушены уголовно-процессуальные нормы при рассмотрении уголовного дела.

Подростка признали невиновным. Он обвинялся в покушении на убийство несовершеннолетнего. В его действиях суд не нашел состава преступления.