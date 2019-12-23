Скандинавский минимализм и японская утонченность. Что ещё будет модно в 2020?

Как пишет newsnn.ru, доминирующими факторами в оформлении интерьеров станут экологичность, близость к природе и минималистичность.

Натуральный стиль, как следует из его названия, ценит все, что создано природой, естественные материалы и природные фактуры. Цвета подходят мягкие, текстуры – под дерево, кожу или камень. Если установить 3D-панель с отделкой под дерево, она станет украшением любого интерьера. Даже обычная поклейка обоев с интересной фактурой поможет значительно обновить помещение.

Стиль ботаника смешивает краски, материалы и фактуры. Для него характерны многослойность, чередование световых полос, таких фактур, как блестящий холодный металл и матовое дерево. Воссоздать атмосферу тропиков или джунглей поможет использование обоев со сложным рисунком. Главные цвета: золота и бронза, также разные тона коричневого и черный. В детской комнате разрешено использовать принты с животными.

Современный ретро — это фьюжн, смесь разных эпох при неизменном сохранении стилевых доминант — минималистичности и функциональности. Обычная дверь из покрашенного в черный дерево — прекрасная иллюстрация этой идеи, она проста и строга. Эффектное освещение создадут LED-светильники необычной формы с намеком на диско и одновременно на футуризм.

Сканди — это воплощенный минимализм, который современные жители скандинавских стран любят за функциональность и точность решений. Это предметы и вещи из натуральных материалов вроде дерева, нержавейки или голого бетона, но они отличаются надежностью и качеством. При этом сканди любит изощренный вкус в подборе аксессуаров. Бра — необязательно легкое и воздушное, но и полная противоположность в виде тяжелых постаментов из бетона и металлических плафонов. Это смело, но одновременно удобно и свежо.