Стали известны последствия отравления сотрудников почты в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Работники почтового отделения в Нижнем Тагиле получили химические ожоги глаз во время отравления неизвестным веществом при разборе посылок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя госинспекции труда в Свердловской области Татьяну Гасилину.
Сюжеты: Нижний Тагил
У работников «Почты России», обратившихся в медучреждения, диагностированы химические ожоги конъюнктивы и роговицы глаз, что классифицируется как «легкий вред здоровью».
Напомним, инцидент произошел 17 декабря в почтовом отделении № 7. Трое работников почувствовали недомогание, когда разбирали посылки. В настоящий момент проводится расследование данного происшествия.
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