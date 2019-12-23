Свердловские педагоги весь год следили за детьми в соцсетях
Сегодня, 09:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В течение года классные руководители и директора школ следили за поведением детей в соцсетях. За это время удалось выявить более тысячи записей с признаками агрессии и подавленного настроения, сообщает Ура. ру со ссылкой на департамент информполитики региона.
Для образовательных учреждений подобные записи в соцсетях являются сигналом, что с ребенком может происходить что-то плохое. С такими ребятами проводится профилактическая работа с целью стабилизации эмоционального состояния школьника.
Свердловские педагоги отмечают, что особое внимание при контроле детей в соцсетях они обращают на группы смерти, паблики об экстремизме и порнографии.
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