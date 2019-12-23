Свердловским врачам увеличат вознаграждение за работу в деревнях и небольших городах
В Свердловской области планируется увеличить денежное вознаграждение врачам, работающим в деревнях и небольших городах. Об этом на расширенном заседании Общественной палаты региона рассказал свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков, пишет 66.ру.
Чиновник подчеркнул, что для врачей сумма вознаграждения вырастет с 1 до 1,5 миллионов рублей, а для фельдшеров — с 500 до 800 тысяч рублей. Кроме того, по словам Цветкова, муниципалитеты могут вводить собственные выплаты для привлечения медиков. Например, в Ивделе приезжающие на работу врачи будут получать по миллиону рублей сверх сумм из областного бюджета.
Также на заседании был затронут вопрос о техническом состоянии больниц в Нижнем Тагиле. По данным членов общественной палаты, здания находятся в плохом состоянии. Однако Цветков эту информацию опроверг, заявив, что в городе проходит ремонт медучреждений. В феврале министр пригласил общественников вместе съездить и посмотреть на их состояние.
Напомним, летом 2019 года из Демидовской больницы и ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги. Причиной этому стали низкие зарплаты и высокие нагрузки. После того, как к делу подключились областные власти и пообещали врачам дополнительные выплаты и разгрузку, то часть хирургов вернулась к работе. После Нижнего Тагила волна протестов врачей прокатилась по всей стране.