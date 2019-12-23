В 2019 году свердловчане предпочли российские курорты турецким

Как сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, впервые число рейсов из Кольцово на юг превысило количество рейсов в Турцию. В расчет не брали лишь период с октября 2015 года по август 2016 года, когда было приостановлено авиасообщение между странами.

За 2019 года в Анталье отдохнули 340 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году. В Сочи отдохнули 172,2 тысячи человек. Эта цифра на 26% больше прошлогодней. В Симферополе отдохнули 98 тысяч свердловчан — на 35% больше показателя 2018 года, в Краснодаре — 76 тысяч с ростом в 69%.