В Екатеринбург приехали новые вагоны РЖД с кофемашинами, холодильником и душем

Новые модели выпускаются в виде двухвагонных сцепов с герметичным переходом между ними. На два вагона предусмотрено одно помещение для проводника и одна входная группа.

Помимо душа и кофемашины, вагоны будут оборудованы кулерами с водой, холодильником и микроволновкой. Вагоны выпущены на заводе в Твери. По каким маршрутам они будут курсировать из Екатеринбурга — пока не сообщается.