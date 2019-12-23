В Екатеринбург приехали новые вагоны РЖД с кофемашинами, холодильником и душем
Сегодня, 09:30ОбществоФото: е1.ru
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РЖД доставили в Екатеринбург новые сдвоенные плацкартные вагоны, оборудованные душевыми кабинами и кофемашинами, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Новые модели выпускаются в виде двухвагонных сцепов с герметичным переходом между ними. На два вагона предусмотрено одно помещение для проводника и одна входная группа.
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Помимо душа и кофемашины, вагоны будут оборудованы кулерами с водой, холодильником и микроволновкой. Вагоны выпущены на заводе в Твери. По каким маршрутам они будут курсировать из Екатеринбурга — пока не сообщается.
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