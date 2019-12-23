В Нижнем Тагиле начали работу четыре Центра опережающей подготовки кадров
В Нижнем Тагиле на базе образовательных учреждений открылись четыре Центра опережающей подготовки кадров по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба мэрии.
Один из центров начал свою работу в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже. В первый же день там стартовал товарищеский матч по сварочным технологиям, в котором приняли участие 20 свердловчан.
Мастерская оснащена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для подготовки специалистов рабочих профессий по требованиям WorldSkills. Такого оборудования нет нигде в Свердловской области,отметил директор колледжа Михаил Холкин.
Еще один ЦОПП по направлению «Физическая культура, спорт и фитнес» открылся в Нижнетагильском педколледже № 2. На торжественном открытии студенты продемонстрировали фрагмент занятий с использованием оборудования, приобретенного для Центра.
Центр призван обеспечить весь комплекс мероприятий по подготовке специалистов, начиная от профориентации школьников и обучения их первой профессии, завершая повышением квалификации и переквалификации работников,рассказала директор колледжа Галина Сибирякова.
Еще две мастерские по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Технология моды» и «Организация экскурсионных услуг» открылись в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса и Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Н. А. Демидова.
В открытии ЦОПП приняли участие замглавы города по социальной политике Валерий Суров и вице-мэр Вячеслав Горячкин, который отметил значимость Центров для Нижнего Тагила.
Сделан очень большой и важный шаг в развитии профессионального образования города. Он позволит вывести на новый уровень подготовку специалистов, способствует решению проблем с обеспечением кадрами предприятий региона и повышению престижа рабочих профессий,подчеркнул вице-мэр.