В Свердловской области с 2020 года родовые сертификаты заменят на электронные

Чтобы получить электронный документ, женщинам необходимо обратить в женскую консультацию с паспортом и СНИЛС или полисом. Предоставляется он на 28-30 неделе беременности.

Сертификат гарантирует право выбора родильного дома, а также медицинской помощи, которая может потребоваться. Кроме того, по нему положено диспансерное наблюдение ребенка в первый год жизни.