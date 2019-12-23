В Свердловской области с 2020 года родовые сертификаты заменят на электронные
Сегодня, 22:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С первого января 2020 года беременные женщины в Свердловской области будут получать вместо бумажных родовых сертификатов — электронные. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.
Программа «Родовой сертификат» является одним из приоритетных направлений национального проекта по здравоохранению.
Чтобы получить электронный документ, женщинам необходимо обратить в женскую консультацию с паспортом и СНИЛС или полисом. Предоставляется он на 28-30 неделе беременности.
Сертификат гарантирует право выбора родильного дома, а также медицинской помощи, которая может потребоваться. Кроме того, по нему положено диспансерное наблюдение ребенка в первый год жизни.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей