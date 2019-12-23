В Свердловской области за год ликвидировали 765 несанкционированных свалок мусора
Сегодня, 22:41ОбществоФото: pixabay.com
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С начала 2019 года в Свердловской области была проведена ликвидация 765 несанкционированных свалок мусора, сообщает «ФедералПресс».
Общий объем вывезенного мусора составил почти 84 тысячи кубометров.
Ликвидация свалок является одним из приоритетных направлений национального проекта «Экология». Кроме того, он направлен на уменьшение объема захороненных отходов.
К 2024 году планируется, что Свердловская область будет отправлять на переработку более 45% бытовых отходов. Чтобы достигнуть этого показателя, необходимо устранить несанкционированные свалки, провести рекультивацию старых полигонов и построить 14 мусоросортировочных комплексов в соответствии с нормами ГОСТов и СанПиНов.
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