В Свердловской области за год ликвидировали 765 несанкционированных свалок мусора

Ликвидация свалок является одним из приоритетных направлений национального проекта «Экология». Кроме того, он направлен на уменьшение объема захороненных отходов.

К 2024 году планируется, что Свердловская область будет отправлять на переработку более 45% бытовых отходов. Чтобы достигнуть этого показателя, необходимо устранить несанкционированные свалки, провести рекультивацию старых полигонов и построить 14 мусоросортировочных комплексов в соответствии с нормами ГОСТов и СанПиНов.