2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника, сообщает департамент информполитики региона.

Об этом он сообщил сегодня в ходе традиционного новогоднего приема общественности. Куйвашев отметил, что уходящий год был очень тяжелым, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Особо губернатор выделил работу медработников и объявил следующий год Годом медицинского работника. Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев,сказал глава региона. План мероприятий на 2021 год будут подготавливать главы муниципалитетов. Напомним, 2020 год в Свердловской области был объявлен годом Евгения Родыгина. 95-летний известный композитор скончался в июле этого года. В Свердловской области Евгений Родыгин стал человеком-символом 2020 года

