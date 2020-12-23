2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника

Об этом он сообщил сегодня в ходе традиционного новогоднего приема общественности.
Куйвашев отметил, что уходящий год был очень тяжелым, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Особо губернатор выделил работу медработников и объявил следующий год Годом медицинского работника.
Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев,сказал глава региона.
План мероприятий на 2021 год будут подготавливать главы муниципалитетов.
Напомним, 2020 год в Свердловской области был объявлен годом Евгения Родыгина. 95-летний известный композитор скончался в июле этого года.