Более 40% опрошенных россиян считают, что следующий год будет лучше 2020-го

После подсчета результатов выяснилось, что негативные ожидания по поводу наступающего года имеются только у 4% ответивших, передает vostokmedia.com. При этом половина респондентов связывает оптимистичные ожидания с открытием границ, более 30% ждут восстановления и развития экономики, еще столько же верят в восстановление доходов граждан. 24% опрошенных ожидают улучшения сотрудничества между государствами.
55% верят в то, что коронавирусную пандемию удастся побороть в 2021 году. Однако 45% не разделяют эту уверенность.
Согласно данным экспертов, ковид внес серьезные изменения в отношения работодателей и их сотрудников. Свыше 20% компаний собираются полностью перевести работников на удаленный формат. Еще 40% будут совмещать удаленный и привычный тип работы. О том, что все будет, как раньше, заявили 17% компаний.
По вопросу о предпочитаемом формате мероприятий на будущий год 44% респондентов заявили, что готовы принимать участие в мероприятиях Фонда Росконгресс. Еще более 40% опрошенных рассматривают такую возможность. Примерно 60% готовы к большим форумам в будущем году. 27% готовы участвовать только в онлайн-мероприятиях.