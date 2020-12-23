Более 40% опрошенных россиян считают, что следующий год будет лучше 2020-го

После подсчета результатов выяснилось, что негативные ожидания по поводу наступающего года имеются только у 4% ответивших, передает vostokmedia.com. При этом половина респондентов связывает оптимистичные ожидания с открытием границ, более 30% ждут восстановления и развития экономики, еще столько же верят в восстановление доходов граждан. 24% опрошенных ожидают улучшения сотрудничества между государствами.