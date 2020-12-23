Более 40% опрошенных россиян считают, что следующий год будет лучше 2020-го

Более 40% опрошенных россиян считают, что следующий год будет лучше 2020-го

Сегодня, 16:15ОбществоPhoto: pikist.com
Фонд Росконгресс опросил участников своих мероприятий на тему ожиданий от следующего года. Оказалось, что более 40% респондентов считают, что 2021 год будет лучше нынешнего. Свыше 50% связывают это с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

После подсчета результатов выяснилось, что негативные ожидания по поводу наступающего года имеются только у 4% ответивших, передает vostokmedia.com. При этом половина респондентов связывает оптимистичные ожидания с открытием границ, более 30% ждут восстановления и развития экономики, еще столько же верят в восстановление доходов граждан. 24% опрошенных ожидают улучшения сотрудничества между государствами.

55% верят в то, что коронавирусную пандемию удастся побороть в 2021 году. Однако 45% не разделяют эту уверенность.

Согласно данным экспертов, ковид внес серьезные изменения в отношения работодателей и их сотрудников. Свыше 20% компаний собираются полностью перевести работников на удаленный формат. Еще 40% будут совмещать удаленный и привычный тип работы. О том, что все будет, как раньше, заявили 17% компаний.

По вопросу о предпочитаемом формате мероприятий на будущий год 44% респондентов заявили, что готовы принимать участие в мероприятиях Фонда Росконгресс. Еще более 40% опрошенных рассматривают такую возможность. Примерно 60% готовы к большим форумам в будущем году. 27% готовы участвовать только в онлайн-мероприятиях.

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