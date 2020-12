«Единой Россией» подведены итоги работы волонтерских центров

Парламентарии от партии «Единая Россия» оценили работу добровольцев волонтерских центров и региональных отделений. Единороссы выступили инициаторами большого числа проектов, которые удалось реализовать в этом году.

В нынешнем году партия выступила с предложением сохранить подросткам пенсию по потере кормильца, даже если они подрабатывают в каникулы. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожаловался, что в настоящий момент даже при временном трудоустройстве несовершеннолетних лишают соцвыплат. Об этом пишет «Наш город». Единороссы с самого начала пандемии стали разрабатывать полезные законы, которые защищают население от тяжких последствий COVID-19. К примеру, стало проще оформить пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Их размер вырос в два раза и составил 6 700 рублей. До первого марта наступающего года продлены выплаты на детей до трех лет, сказал Андрей Турчак. Кроме того, от НДФЛ освободили медиков. Они получили право на кредитные каникулы. Власти стимулируют работодателей трудоустраивать россиян, которые потеряли рабочее место из-за коронавируса. Также партия внесла закон, устанавливающий предельно допустимые цены на лекарства в розницу. Медицинские препараты теперь можно заказывать по интернету. Для единороссов в нынешнем году было крайне важно защитить права трудящихся. Депутаты добились внесения изменений в Трудовой кодекс. Поправки защищают права удаленных сотрудников. Они начнут действовать в начале 2021 года. В число основных целей партии вошла работа по предоставлению соискателю как можно большего числа услуг, которые связаны с поиском работы, в цифровом формате, сказал Андрей Турчак. Данный вопрос как следует рассмотрят в весеннюю сессию. «Единая Россия» уделяла повышенное внимание проблеме упрощения различных процедур. Так, женщины с маленькими детьми смогут повышать квалификацию и получать дополнительное образование по месту регистрации и по месту жительства. Гражданам с ограниченными возможностями будут выдавать средства реабилитации по месту их пребывания. Еще в период пандемии партия не останавливала работу над проектом закона о продлении «дачной амнистии» на пятилетний период. После принятия документа граждане смогут регистрировать дачные постройки в упрощенном порядке. Также парламентарии одобрили нововведения, позволяющие Фонду содействия реформированию ЖКХ привлекать заемные деньги для быстрого расселения граждан из ветхих домов. В весеннюю сессию единороссы собираются продолжать работать над проектом закона о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности и законопроектом о «гаражной амнистии». Помимо этого, партия готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о защите минимального дохода граждан от взысканий, сообщает сайт «Единой России». Первый заместитель председателя Заксобрания, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий сообщил, что формирование регионального бюджета стало ключевой темой осенней сессии Законодательного Собрания. «В сентябре проходили заседания согласительной комиссии регионального Минфина, на которых депутаты активно работали с главами муниципалитетов по их заявкам на софинансирование приоритетных проектов. Выделены деньги на образование, на дорожную деятельность, на реализацию инвестиционных проектов. Это новые образовательные учреждения, строительство и ремонт дорог, благоустройство мест отдыха горожан», – сообщил он. Виктор Шептий отметил пакет законов, направленный на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, которые переживают серьезные экономические трудности, вызванные пандемией. «Также хочу отметить, что этой осенью в Екатеринбурге появился новый район – Академический, ходатайство о появлении которого было отправлено Заксобранием Свердловской области», - сообщил он.

