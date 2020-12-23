«Единой Россией» подведены итоги работы волонтерских центров

Единороссы с самого начала пандемии стали разрабатывать полезные законы, которые защищают население от тяжких последствий COVID-19. К примеру, стало проще оформить пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Их размер вырос в два раза и составил 6 700 рублей. До первого марта наступающего года продлены выплаты на детей до трех лет, сказал Андрей Турчак.