Глава Нижнего Тагила озвучил условия для строительства нового собачьего питомника

Глава Нижнего Тагила озвучил условия для строительства нового собачьего питомника

Сегодня, 20:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал условия, при которых строительство нового питомника для бродячих собак станет возможным.

Как стало известно, строительство питомника, предусматривающее соблюдение всех требований, потребует свыше 100 миллионов рублей, сообщает Ура.ру. Глава Нижнего Тагила отметил, что власти думают над техническими и экономическими возможностями проекта.

Возможно, было бы проще оказывать какую-то финансовую помощь благотворительной организации, которая уже занимается содержанием безнадзорных животных,подчеркнул Владислав Пинаев.

На своей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что у него «нет ответа по проблеме». На решение вопроса потребуется примерно 130 миллионов рублей.

Напомним, общественник и бизнесмен из Нижнего Тагила Егор Бычков предложил губернатору создать в Нижнем Тагиле приют для безнадзорных животных со всей Свердловской области после того, как закрыли аналогичный в Артемовском.

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