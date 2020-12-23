Карлов встретится с руководством выигравшей аутсорсинг компании в Нижнем Тагиле

Напомним, вчера на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вопрос с аутсорсингом уже решен, так как необходимо обновление автопарка. Однако медики раскритиковали ответ главы региона, они утверждают, что машины находятся в хорошем состоянии. Кроме того, работники скорой помощи собираются писать петицию на имя президента РФ Владимира Путина.