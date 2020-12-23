Карлов встретится с руководством выигравшей аутсорсинг компании в Нижнем Тагиле

Карлов встретится с руководством выигравшей аутсорсинг компании в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретится с руководством компании «РТ-Социальная сфера», которая выиграла конкурс на аутсорсинг в Нижнем Тагиле.

Об этом он сообщил сегодня на заседании Общественной палаты региона, сообщает «Уралинформбюро». Карлов пояснил, что власти хотят стать гарантом в плане защиты социальных интересов работников.

Планируем встретиться с компанией и проговорить определенные вещи в качестве гарантии. С нашей стороны — контроль за соблюдением прав,заявил министр.

При этом он назвал службу скорой помощи Нижнего Тагила одной из лучших в регионе. Карлов отметил, что тагильчане окажутся в более приемлемых условиях, когда у скорой помощи будут хорошо оборудованные автомобили.

Напомним, вчера на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вопрос с аутсорсингом уже решен, так как необходимо обновление автопарка. Однако медики раскритиковали ответ главы региона, они утверждают, что машины находятся в хорошем состоянии. Кроме того, работники скорой помощи собираются писать петицию на имя президента РФ Владимира Путина.

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