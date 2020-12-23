Павел Креков назвал дату проведения фестиваля Ural Music Night в 2021 году

Павел Креков назвал дату проведения фестиваля Ural Music Night в 2021 году

Сегодня, 19:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Стало известно, когда в Екатеринбурге состоится уральский фестиваль «Ночь музыки». Точную дату огласил замгубернатора Павел Креков и директор фестиваля Евгений Горенбург.

В 2021 году мероприятие запланировано на 25 июня. Также правительство области подчеркнуло, что поддержит фестиваль финансово. Предполагается, что к выбранной дате пандемия коронавируса пройдет и мероприятие пройдет в более масштабной форме, чем в 2020 году, сообщает Е1.

Все идет к тому, что мы его побеждаем и победим,отметил директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург.

Также появилась информация, что, по словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, ведется разговор о том, чтобы увеличить количество передвижных туалетных комплексах на время мероприятия.

Напомним, фестиваль «Уральская ночь музыки» в прошлом году собрал более 300 тысяч зрителей, на нем выступили около 2600 музыкантов. В этом году мероприятие прошло в шестой раз с соблюдением всех «ковидных» ограничений.

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