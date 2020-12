Павел Креков назвал дату проведения фестиваля Ural Music Night в 2021 году

Стало известно, когда в Екатеринбурге состоится уральский фестиваль «Ночь музыки». Точную дату огласил замгубернатора Павел Креков и директор фестиваля Евгений Горенбург.

В 2021 году мероприятие запланировано на 25 июня. Также правительство области подчеркнуло, что поддержит фестиваль финансово. Предполагается, что к выбранной дате пандемия коронавируса пройдет и мероприятие пройдет в более масштабной форме, чем в 2020 году, сообщает Е1. Все идет к тому, что мы его побеждаем и победим,отметил директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург. Также появилась информация, что, по словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, ведется разговор о том, чтобы увеличить количество передвижных туалетных комплексах на время мероприятия. Напомним, фестиваль «Уральская ночь музыки» в прошлом году собрал более 300 тысяч зрителей, на нем выступили около 2600 музыкантов. В этом году мероприятие прошло в шестой раз с соблюдением всех «ковидных» ограничений. Пандемия коронавируса снова перенесла проведение «Ночи музыки» в Екатеринбурге

