Почти половина опрошенных ВЦИОМ считает недостаток лекарств острой проблемой

Как пишет ng.ru, по мнению 45% опрошенных, в настоящее время самой важной проблемой является недостаток лекарств. 39% считают, что сейчас нужно прежде всего решить вопрос с нехваткой врачей. Что касается цифровизации, то ее считают важной 7% ответивших, в основном это молодые люди с высшим образованием. О наличии лекарств больше всего переживают люди возрастом от 18 до 24 лет. Что касается людей старше 60 лет, то их очень волнует неукомплектованность медицинских учреждений врачами. Еще 34% опрошенных заявили, что прежде всего нужно строить фельдшерские пункты в отдаленных и сельских районах.