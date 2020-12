Почти половина опрошенных ВЦИОМ считает недостаток лекарств острой проблемой

Свыше 70% респондентов положительно оценили те усилия, которые предпринял Минздрав Российской Федерации в период пандемии. В то же время многие считают, что сейчас необходимо сместить приоритеты с реформы страховой медицины и цифровизации.

Как пишет ng.ru, по мнению 45% опрошенных, в настоящее время самой важной проблемой является недостаток лекарств. 39% считают, что сейчас нужно прежде всего решить вопрос с нехваткой врачей. Что касается цифровизации, то ее считают важной 7% ответивших, в основном это молодые люди с высшим образованием. О наличии лекарств больше всего переживают люди возрастом от 18 до 24 лет. Что касается людей старше 60 лет, то их очень волнует неукомплектованность медицинских учреждений врачами. Еще 34% опрошенных заявили, что прежде всего нужно строить фельдшерские пункты в отдаленных и сельских районах. На четвертое по важности место опрошенные поставили зарплату медиков в период пандемии — 28%. В пользу того, что надо прилагать максимум усилий для ремонта больниц и поликлиник, высказались 23% опрошенных. А 20% заявили о том, что важнее всего строить новые медучреждения. Пропаганда ЗОЖ важна, по мнению 14%. В то же время, судя по распределению финансов, правительство на первое место ставит дополнительные выплаты медработникам в период пандемии — 10 млрд рублей. Еще 5 млрд выделяют на лечение амбулаторных больных с ковидом. На цифровизацию медицинской отрасли направят 1 млрд рублей.

