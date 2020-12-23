Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным днем

Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным днем

Сегодня, 18:41ОбществоPhoto: Официальный сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям региона принять решение о том, чтобы 31 декабря стал выходным днем.

С предложением сделать 31 декабря всероссийским выходным выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, пишет «Коммерсант».

Владимир Путин поддержал инициативу.

По словам Неверова, во многих регионах власти уже объявили 31 декабря выходным днем. Поэтому партия предлагает сделать этот день нерабочим по всей стране.

В ответ президент РФ посоветовал властям регионов поддержать идею, объяснив решение тем, что на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным днем нельзя.

Напомним, новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 10 января.

Владимир ПутинНовый год
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