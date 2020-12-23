СМИ: глава Нижней Туры Алексей Стасенок незаконно получил военный билет

В решении суда говорится, что сам Стасенок на заседания призывной комиссии не являлся, то есть уклонялся от призыва на военную службу. Отмечается, что у Рыскулова возник преступный умысел в получении помощи от главы администрации Нижней Туры в будущем в обмен на военный билет.