СМИ: глава Нижней Туры Алексей Стасенок незаконно получил военный билет

В Учалах в Башкирии военного комиссара Азамата Рыскулова суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за незаконную выдачу трех военных билетов. Одним из получателей стал мэр Нижней Туры Алексей Стасенок.

В отношении военкомата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Следствие предполагает, что военком Рыскулов действовал в личных интересах и выдал незаконно три военных билета. Суд также установил, что по запросу военкома Рыскула личное дело Стасенка было запрошено из Нижней Туры в Учалы. В решении суда говорится, что сам Стасенок на заседания призывной комиссии не являлся, то есть уклонялся от призыва на военную службу. Отмечается, что у Рыскулова возник преступный умысел в получении помощи от главы администрации Нижней Туры в будущем в обмен на военный билет.

