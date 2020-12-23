Transparency: экс-главу свердловского минфина проверяет ФСБ по делу о коррупции

Transparency: экс-главу свердловского минфина проверяет ФСБ по делу о коррупции

Сегодня, 13:57ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Силовики проверяют возможный коррупционный сговор между экс-главой Министерства финансов Свердловской области Галиной Кулаченко с НПО «Сапфир», которое разрабатывало ПК «Информационная система управления финансами».

На данный момент материалы дела, собранные главой антикоррупционного центра Transparency International Екатериной Петровой, проходят экспертизу в ФСБ, пишет Ура.ру.

Она рассказала изданию, что сотрудники управления экономической безопасности готовы были зайти в свердловский минфин еще в мае 2020 года. Однако дело было передано в ФСБ.

По данным Transparency International, начиная с 2012 года, когда Кулаченко пришла на должность министра финансов региона, ведомство заключило ряд контрактов с НПО «Сапфир» общей суммой более 509 миллионов рублей. За эти средства предприятие обязалось обеспечивать бесперебойную работу программного обеспечения.

Согласно условиям контракта, программный комплекс, через который проходит весь финансовый документооборот и осуществляется контроль за исполнением бюджета Свердловской области, находится в собственности его создателя. В связи с этим конкурсы были проведены формально, так как кроме НПО «Сапфир» ни одна компания доступа к системе не имеет.

Екатерина Петрова считает, что это коррупционный сговор между руководством регионального минфина и подрядчиком.

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