Transparency: экс-главу свердловского минфина проверяет ФСБ по делу о коррупции

Согласно условиям контракта, программный комплекс, через который проходит весь финансовый документооборот и осуществляется контроль за исполнением бюджета Свердловской области, находится в собственности его создателя. В связи с этим конкурсы были проведены формально, так как кроме НПО «Сапфир» ни одна компания доступа к системе не имеет.