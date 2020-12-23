У Оперного театра в Екатеринбурге Тима Радя повесил знаменитые абажуры

У Оперного театра в Екатеринбурге Тима Радя повесил знаменитые абажуры

Сегодня, 15:15ОбществоPhoto: страница Тимофея Ради "Вконтакте"
Уличный художник из Екатеринбурга Тима Радя в девятый раз повесил в Екатеринбурге абажуры в центре города.

Стрит-арт появился на фонарных столбах на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка возле Оперного театра, пишет Znak.

Абажуры художник устанавливает каждый декабрь начиная с 2013 года. Изначально, несогласованная инсталляция возмутила администрацию Екатеринбурга. Чиновники потребовали Радю демонтировать абажуры, но после вмешательства общественности они были установлены снова.

Напомним, Тима Радя занял второе место в номинации «Человек года в культуре» по версии журнала Forbes. Он обогнал рэпера Моргештерна и уступил лишь журналисту Юрию Дудю.

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