У Оперного театра в Екатеринбурге Тима Радя повесил знаменитые абажуры

Абажуры художник устанавливает каждый декабрь начиная с 2013 года. Изначально, несогласованная инсталляция возмутила администрацию Екатеринбурга. Чиновники потребовали Радю демонтировать абажуры, но после вмешательства общественности они были установлены снова.