УВЗ выиграл иск о защите деловой репутации на один рубль после публикации СМИ

Кроме одного рубля в качестве компенсации, суд обязал «Собеседник» удалить статью. Также издание должно разместить на сайте текст решения суда через 10 дней после его вступления в силу. В случае неисполнения решения, ответчик должен ежедневно платить УВЗ по 10 тысяч рублей до момента фактического исполнения.