УВЗ выиграл иск о защите деловой репутации на один рубль после публикации СМИ

Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения, которые были опубликованные в еженедельнике «Собеседник» по иску «Уралвагонзавода».

Предприятие подало в суд после публикации «“Справедливый, честный, отзывчивый»: рабочие “Уралвагонзавода» сводят счёты с жизнью», которая вышла 19 марта 2019 года. Суд признал ООО «Собеседник—медиа», шеф-редактора сайта Антона Зарицкого и автора статьи Ольгу Кузнецову в публикации сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию предприятия. Истец просил признать ложными 13 фрагментов публикации, в которой утверждается, что рабочие недовольны уровнем оплаты труда. Суд назначал по делу лингвистическую экспертизу и в итоге пришёл к выводу, что не соответствующими действительности являются восемь утверждений, включая заголовок,пишет «РИА Новости». Кроме одного рубля в качестве компенсации, суд обязал «Собеседник» удалить статью. Также издание должно разместить на сайте текст решения суда через 10 дней после его вступления в силу. В случае неисполнения решения, ответчик должен ежедневно платить УВЗ по 10 тысяч рублей до момента фактического исполнения. Кроме того, ответчиков обязали к уплате госпошлины в размере 18 тысяч рублей и судебных расходов, сумма которых составила 10 060 рублей. Решение не вступило в законную силу, на него может быть подана апелляция в течение месяца.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter