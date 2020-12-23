УВЗ выиграл иск о защите деловой репутации на один рубль после публикации СМИ

УВЗ выиграл иск о защите деловой репутации на один рубль после публикации СМИ

Сегодня, 19:01ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения, которые были опубликованные в еженедельнике «Собеседник» по иску «Уралвагонзавода».

Предприятие подало в суд после публикации «Справедливый, честный, отзывчивый»: рабочие Уралвагонзавода» сводят счёты с жизнью», которая вышла 19 марта 2019 года.

Суд признал ООО «Собеседник—медиа», шеф-редактора сайта Антона Зарицкого и автора статьи Ольгу Кузнецову в публикации сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию предприятия.

Истец просил признать ложными 13 фрагментов публикации, в которой утверждается, что рабочие недовольны уровнем оплаты труда.

Суд назначал по делу лингвистическую экспертизу и в итоге пришёл к выводу, что не соответствующими действительности являются восемь утверждений, включая заголовок,пишет «РИА Новости».

Кроме одного рубля в качестве компенсации, суд обязал «Собеседник» удалить статью. Также издание должно разместить на сайте текст решения суда через 10 дней после его вступления в силу. В случае неисполнения решения, ответчик должен ежедневно платить УВЗ по 10 тысяч рублей до момента фактического исполнения.

Кроме того, ответчиков обязали к уплате госпошлины в размере 18 тысяч рублей и судебных расходов, сумма которых составила 10 060 рублей.

Решение не вступило в законную силу, на него может быть подана апелляция в течение месяца.

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