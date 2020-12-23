В Екатеринбурге на карантин закрыли школу из-за вспышки инфекции

Сначала грешили на хлорку в школе — накануне проводилась дезинфекция. Но потом стало понятно, что это скорее кишечная инфекция. Один ребенок, говорят, в больницу попал, остальные дома, в школу детей не пускают,рассказала Е1 мама одного из учащихся.