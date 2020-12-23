В Екатеринбурге на карантин закрыли школу из-за вспышки инфекции

В Екатеринбурге на карантин закрыли школу из-за вспышки инфекции

Сегодня, 17:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на два дня закрыли школу № 105 из-за вспышки инфекции.

По словам родителей учеников, заболели около 20 человек из второго и третьего классов. У детей нет симптомов COVID-19, в основном рвота и жидкий стул. При этом врачи ставят детям диагноз ОРВИ.

Сначала грешили на хлорку в школе — накануне проводилась дезинфекция. Но потом стало понятно, что это скорее кишечная инфекция. Один ребенок, говорят, в больницу попал, остальные дома, в школу детей не пускают,рассказала Е1 мама одного из учащихся.

В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили, что в школе произошло распространение вирусной инфекции. Проверка Роспотребнадзора установит, какой именно. Сейчас принято решение перевести всех учеников на дистант до конца недели.

В ведомстве сообщили, что проводится обработка помещений в школе. С 28 декабря школьники выйдут на учебу в обычном режиме.

Напомним, в Нижнем Тагиле школьники учатся последнюю неделю, каникулы начнутся с 26 декабря.

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