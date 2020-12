В Екатеринбурге на карантин закрыли школу из-за вспышки инфекции

В Екатеринбурге на два дня закрыли школу № 105 из-за вспышки инфекции.

По словам родителей учеников, заболели около 20 человек из второго и третьего классов. У детей нет симптомов COVID-19, в основном рвота и жидкий стул. При этом врачи ставят детям диагноз ОРВИ. Сначала грешили на хлорку в школе — накануне проводилась дезинфекция. Но потом стало понятно, что это скорее кишечная инфекция. Один ребенок, говорят, в больницу попал, остальные дома, в школу детей не пускают,рассказала Е1 мама одного из учащихся. В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили, что в школе произошло распространение вирусной инфекции. Проверка Роспотребнадзора установит, какой именно. Сейчас принято решение перевести всех учеников на дистант до конца недели. В ведомстве сообщили, что проводится обработка помещений в школе. С 28 декабря школьники выйдут на учебу в обычном режиме. Напомним, в Нижнем Тагиле школьники учатся последнюю неделю, каникулы начнутся с 26 декабря. Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Related news: Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter