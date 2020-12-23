В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан завотделения больницы № 40

В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан завотделения больницы № 40

Сегодня, 18:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге заведующий одного из отделений больницы № 40 задержан по подозрению в педофилии.

У следователей Следсвенного комитета есть основания полагать, что 48-летний мужчина причастен к преступлениям в поселке Большой Исток, расположенный в Сысертском районе. Сейчас врачу предъявлены обвинения по одному эпизоду, возможно, в ходе расследования подтвердятся и другие.

После задержания подозреваемый дал признательные показания.

24 и 28 августа в Большом Истоке мужчина средних лет показал половой орган восьмилетней девочке. В ходе совместной работы уголовного розыска и СК предполагаемый преступник был вычислен,рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

По его словам, врач жил и работал в Екатеринбурге, следователи будут ходатайствовать в суде об аресте.

18 декабря СК и свердловский главк полиции совместно заявили о розыске извращенца, который орудовал в Большом Истоке. Также ведомства предоставили фото и видео, на которых изображен мужчина средних лет.

По данным ведомства, с 1 по 17 августа в поселке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. 24 августа там же он совершил такие же действия в отношении несовершеннолетних, 2012 и 2010 года рождения.

Photo:СУ СКР по Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в педофилии 73-летнего пенсионера.

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