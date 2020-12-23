В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан завотделения больницы № 40

По данным ведомства, с 1 по 17 августа в поселке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. 24 августа там же он совершил такие же действия в отношении несовершеннолетних, 2012 и 2010 года рождения.