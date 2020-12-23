В Екатеринбурге снова объявлен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

Сообщение о продаже объекта размещено на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
В нем сказано, что торги состоятся 29 декабря.
Согласно документации, одноэтажное деревянное здание построено в 1917 году. Оно продается как нежилое. Общая площадь помещения составляет 286,1 квадратный метр. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, в нем нет отопления, водопровода, электричества и других коммуникаций.
Здание использовалось с 2006 по 2016 год, когда в нем работал Коляда-театр. Артист самостоятельно подключили водоснабжение и свет, а также переделали помещение под собственные нужды.
Напомним, по итогам прошлого аукциона в МУГИСО не поступило ни одной заявки.