В Екатеринбурге снова объявлен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

В Екатеринбурге снова объявлен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

Сегодня, 09:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Здание «Дом Маева» на улице Тургенева, 20 в Екатеринбурге, в котором располагался Коляда-театр, снова выставили на торги за 11 миллионов рублей.

Сообщение о продаже объекта размещено на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

В нем сказано, что торги состоятся 29 декабря.

Согласно документации, одноэтажное деревянное здание построено в 1917 году. Оно продается как нежилое. Общая площадь помещения составляет 286,1 квадратный метр. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, в нем нет отопления, водопровода, электричества и других коммуникаций.

Здание использовалось с 2006 по 2016 год, когда в нем работал Коляда-театр. Артист самостоятельно подключили водоснабжение и свет, а также переделали помещение под собственные нужды.

Напомним, по итогам прошлого аукциона в МУГИСО не поступило ни одной заявки.

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