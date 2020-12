В Екатеринбурге снова объявлен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

Здание «Дом Маева» на улице Тургенева, 20 в Екатеринбурге, в котором располагался Коляда-театр, снова выставили на торги за 11 миллионов рублей.

Сообщение о продаже объекта размещено на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. В нем сказано, что торги состоятся 29 декабря. Согласно документации, одноэтажное деревянное здание построено в 1917 году. Оно продается как нежилое. Общая площадь помещения составляет 286,1 квадратный метр. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, в нем нет отопления, водопровода, электричества и других коммуникаций. Здание использовалось с 2006 по 2016 год, когда в нем работал Коляда-театр. Артист самостоятельно подключили водоснабжение и свет, а также переделали помещение под собственные нужды. Напомним, по итогам прошлого аукциона в МУГИСО не поступило ни одной заявки. «Нет заявок». В Екатеринбурге отменен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

