В Нижнем Тагиле COVID-диссидент наказан за отказ надевать маску в магазине и суде

В результате тагильчанина признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, за невыполнение требований судьи, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи). По данной статье он получил шесть суток ареста.