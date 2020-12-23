В Нижнем Тагиле COVID-диссидент наказан за отказ надевать маску в магазине и суде

В Нижнем Тагиле COVID-диссидент наказан за отказ надевать маску в магазине и суде

Сегодня, 18:21ОбществоPhoto: pixabay.com
Житель Нижнего Тагила получил штраф за то, что отказался надевать в магазине маску, а также административный арест за неисполнение требований судьи.

7 ноября 2020 года тагильчанин находился в одном из магазинов, не воспользовался медицинской маской, сообщает пресс-служба областного суда.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины административный протокол по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). После этого материалы были переданы в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Прибыв на судебное заседание, мужчина снова отказался надевать маску и не подчинился распоряжению судьи. В результате судья удалил его из зала и рассмотрел дело заочно.

В результате тагильчанина признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, за невыполнение требований судьи, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи). По данной статье он получил шесть суток ареста.

Напомним, ранее известная певица и блогер Галина Босая, уроженка Краснотурьинска, оказалась противницей соблюдения массового режима. Она считает, что носить маски незаконно, так как эта мера носит рекомендательный характер, а не вменяется как обязанность.

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