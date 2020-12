В Нижнем Тагиле в новогодние и праздничные дни изменится режим работы подразделения по вопросам регистрации транспортных средств, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

31 декабря прием граждан будет осуществляется с 12.00 до 20.00. С 1 по 5 января, а также 7 и 8 января, ведомство не принимает посетителей. 6 и 9 января граждан будут принимать с 9.00 до 17.00. 11 января — выходной день. С 12 января РЭО ГИБДД начнет работу в обычном режиме, согласно утвержденному графику.

